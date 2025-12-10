Реклама

09:06, 10 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыт просчет Зеленского по энергетическому перемирию

Подоляка: Зеленский просит об энергетическом перемирии на фоне блэкаута
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил согласиться на энергетическое перемирие только на фоне тяжелой ситуации с энергетикой в республике. Об этом написал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«В августе Москва, на фоне ударов по нашей нефтепереработке и некоторым подстанциям в принципе была не против его заключить. Но "киевская просрочка" в наркотическом угаре, рассчитывал поставить Россию на колени», — написал Подоляка.

Он добавил, что украинский лидер теперь согласен на перемирие, когда большая часть энергетики страны «дышит на ладан», а в столице практически свершился блэкаут.

«Если мы сейчас не добьем энергосистему, это однозначно скажется на боевых действиях и не в нашу пользу», — заключил Подоляка.

Ранее Зеленский заявил о готовности республики к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. По его словам, РФ бьет по украинской энергетике, поэтому Вооруженные силы страны (ВСУ) отвечают тем же.

