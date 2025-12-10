Реклама

Россия
13:38, 10 декабря 2025

Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

Минпросвещения определило даты последних звонков и выпускных в 2026 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Определены дни проведения последних звонков и выпускных в школах в 2026 году. Даты раскрыли в министерстве просвещения.

Согласно представленному календарю, последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

Министерство также рекомендовало образовательным организациям провести выпускные вечера по определенной программе. В частности, предложено включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России, чествования представителей многодетных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции на Украине.

Ранее были раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзаменов должен пройти с 1 июня по 9 июля.

