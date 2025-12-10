Раскрыта роль ФСБ в деле о поиске медиком экстремистского контента

«Ъ»: ФСБ за 15 минут нашла медика за поиск экстремистского контента

Федеральная служба безопасности по Свердловской области связалась с медиком Сергеем Глухих через 15 минут после того, как тот попытался найти запрещенный в РФ экстремистский контент. Об этом сообщает «Коммерсантъ - Урал» («Ъ»).

Адвокат мужчины Сергей Барсуков рассказал, что его клиент ехал в автобусе 24 сентября, и, чтобы скоротать время, серфил в интернете. Наткнувшись на информацию о террористических организациях, он начал искать изображение шеврона батальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией). «Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ», — сказал юрист.

Ранее 10 декабря суд в России впервые назначил штраф в три тысячи рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Внимание спецслужб к молодому человеку привлек его сотовый оператор, сообщивший, что абонент ищет запрещенный контент. При досмотре силовики нашли в телефоне медбрата десятки ссылок на различные украинские террористические организации, в подписках оказались проукраинские паблики, а в галерее символика запрещенных террористических организаций.