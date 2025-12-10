Реклама

14:33, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали способ не стать жертвой «схемы Долиной» в одной стране

Посол Томихин: Не все вложения в недвижимость в Таиланде окупаются
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Лариса Долина

Лариса Долина . Фото: Константин Андреев / ТАСС

Россиянам следует внимательно относиться к сделкам с недвижимостью в Таиланде. Об этом KP.RU заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, среди россиян сложилось ложное мнение о гарантированном успехе инвестиций в недвижимость на Пхукете. Отвечая на вопрос журналистов о рисках покупателей стать жертвой «схемы Долиной», дипломат заявил, что не все проекты в стране оказываются успешными, а россиянам зачастую бывает непросто вернуть вложенные инвестиции.

Он посоветовал внимательно анализировать информацию о потенциальных рисках, лишний раз посоветоваться с опытными предпринимателями. Также перед сделками следует изучить культурно-бытовые особенности жизни в Таиланде.

Ранее в России предложили привлечь МВД к сделкам со вторичной недвижимостью для борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной».

