Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:49, 10 декабря 2025Экономика

В России захотели подключать МВД к сделкам с жильем

В России предложили разрешить МВД останавливать подозрительные сделки с жильем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России предложили разрешить МВД приостанавливать сделки с недвижимостью при подозрении на вмешательство мошенников. С такой инициативой обратился к участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости» в Госдуме президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов, передает «Коммерсантъ».

Мера призвана улучшить законодательное регулирование сделок на вторичном рынке жилья. В частности, предлагается внести поправки в закон «О госрегистрации недвижимости», которые позволят МВД приостанавливать сделки. Кроме того, глава союза предложил привлекать психологов министерства для оценки продавцов в сомнительных сделках.

Старший юрисконсульт юридического центра «Миэль» Анастасия Захарова отметила, что таким образом удастся снизить число спорных ситуаций на рынке «вторички» и повысить безопасность обеих сторон при заключении договора куплю-продажи жилья.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, направленных на устранение возможностей для мошеннических операций по типу «схемы Долиной», когда мошенники обманывают пенсионеров, а те забирают квартиры через суд у добросовестных покупателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В США усомнились в подходе Трампа к украинскому урегулированию

    Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

    Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

    Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

    На российского школьника рухнуло фортепиано

    Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

    Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

    Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok