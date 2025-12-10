Россиянин представлялся школьником ради интимной переписки с 8-летними девочками

В Пензе 40-летний педофил получил 8 лет за интимную переписку с 8-летними детьми

В Пензе 40-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Как установил суд, представлявшийся 10-летним мальчиком осужденный познакомился в интернете с двумя 8-летними девочками, проживающими в другом регионе. Педофил старался вызвать несвойственный малолетнему возрасту детей сексуальный интерес, ради удовлетворения своих физических потребностей. Для этого он регулярно посылал девочкам порнографию, найденную им в интернете.

В ходе расследования было установлено, что у осужденного расстройство психики, он раскаялся в содеянном и объяснил свою тягу к детям проблемами в отношениях с женщинами.

