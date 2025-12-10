Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:25, 10 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин представлялся школьником ради интимной переписки с 8-летними девочками

В Пензе 40-летний педофил получил 8 лет за интимную переписку с 8-летними детьми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Пензе 40-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Как установил суд, представлявшийся 10-летним мальчиком осужденный познакомился в интернете с двумя 8-летними девочками, проживающими в другом регионе. Педофил старался вызвать несвойственный малолетнему возрасту детей сексуальный интерес, ради удовлетворения своих физических потребностей. Для этого он регулярно посылал девочкам порнографию, найденную им в интернете.

В ходе расследования было установлено, что у осужденного расстройство психики, он раскаялся в содеянном и объяснил свою тягу к детям проблемами в отношениях с женщинами.

Ранее в Воронеже 29-летний учитель физкультуры попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Женщина с выпирающей промежностью попалась на таможне Китая с червями в штанах

    Гендиректор «Спартака» высказался о своих фотографиях в шарфе ЦСКА

    Новый тренд ВСУ назвали находкой для снайперов

    Стало известно количество документов по урегулированию конфликта на Украине

    В США известного оперного певца убил родной сын

    Врачи дали пять советов для профилактики потери слуха в старости

    Участники СВО пожаловались на московских застройщиков

    В российской тайге нашли разгромленным вероятное укрытие пропавшего в ноябре охотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok