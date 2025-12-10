Российские банки определили самых надежных должников

ЦБ: Банки считают надежными заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет

В I полугодии российские заемщики в возрасте от 40 до 50 лет стали чаще брать кредитные продукты всех типов. Об этом говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», который подготовил регулятор.

Такую динамику ЦБ объясняет ужесточившимися требованиями к потенциальным должникам. В таких условиях банки считают клиентов данной возрастной группы наиболее надежными.

С января по июнь кредиты на приобретение автомобилей чаще всего выдавались заемщикам в возрасте от 40 до 50 лет. На них приходится 32 процента всего объема выдач. Кроме того, более 50 процентов всех ипотечных кредитов приходится на 35-50-летних заемщиков.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, российская молодежь предпочитает кредитные карты остальным видам ссуд. Во II квартале на эту категорию населения приходилось пять процентов общего числа выпущенных карт.