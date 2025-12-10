Назван самый популярный тип кредитов у молодых россиян

ЦБ: Молодежь предпочла кредитные карты остальным типам займов

Банк России выяснил, какой тип займов выбирают жители России в возрасте до 20 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Оказалось, что молодежь предпочитает кредитные карты остальным видам ссуд. Так, во II квартале на эту категорию населения приходилось пять процентов общего числа выпущенных карт. Впрочем, как уточнил ЦБ, за полгода их доля сократилась более чем в два раза (в IV квартале прошлого года 12 процентов кредитных карт выдавались заемщикам в возрасте до 20 лет).

В начале ноября сообщалось, что российские банки после сокращения выдачи кредитных карт в течение двух кварталов впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан.

По итогам сентября темпы падения выдачи кредитных карт в России оказались максимальными за последние четыре года. Суммарный объем выдачи кредиток на внутреннем рынке достиг 141,51 миллиарда рублей. Это на 35 процентов ниже августовских значений.