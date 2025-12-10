Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 10 декабря 2025Экономика

Назван самый популярный тип кредитов у молодых россиян

ЦБ: Молодежь предпочла кредитные карты остальным типам займов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк России выяснил, какой тип займов выбирают жители России в возрасте до 20 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Оказалось, что молодежь предпочитает кредитные карты остальным видам ссуд. Так, во II квартале на эту категорию населения приходилось пять процентов общего числа выпущенных карт. Впрочем, как уточнил ЦБ, за полгода их доля сократилась более чем в два раза (в IV квартале прошлого года 12 процентов кредитных карт выдавались заемщикам в возрасте до 20 лет).

В начале ноября сообщалось, что российские банки после сокращения выдачи кредитных карт в течение двух кварталов впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан.

По итогам сентября темпы падения выдачи кредитных карт в России оказались максимальными за последние четыре года. Суммарный объем выдачи кредиток на внутреннем рынке достиг 141,51 миллиарда рублей. Это на 35 процентов ниже августовских значений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok