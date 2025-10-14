Выдача кредиток в России рекордно упала

ОКБ: Падение выдачи кредиток в России в сентябре стало максимальным за 4 года

По итогам сентября темпы падения выдач кредитных карт в России оказалось максимальным за последние четыре года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За первый месяц осени суммарный объем выдачи кредиток на внутреннем рынке составил 141,51 миллиарда рублей. Достигнутый результат оказался на 35 процентов ниже в сравнении с августовским показателем. Вместе с объемами выдачи резко сократился и средний лимит по картам такого рода — на 27 процентов, до полуторагодового минимума 109 тысяч рублей.

В сентябре традиционно фиксируется охлаждение рынка выдачи кредиток, отмечают эксперты. Однако в этом году падение оказалось неожиданно резким. Подобную динамику аналитики объяснили в том числе ужесточением регулирования выдач со стороны руководства Центробанка (ЦБ) и общим снижением качества кредитов.

На ситуацию с лимитами по кредиткам повлияло вступление в силу периода охлаждения для заемщиков для сумм свыше 50 тысяч рублей, отметили в ВТБ. Согласно основным положениям этого механизма, значительные денежные средства (50-200 тысяч) можно будет получить от финансовой организации лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора. Эта мера, по задумке властей, должна уберечь россиян от необдуманных решений по кредитам и потенциального риска усиления долгового бремени. Механизм заработал на внутреннем финансовом рынке с 1 сентября 2025 года.