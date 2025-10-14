Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 14 октября 2025Экономика

Выдача кредиток в России рекордно упала

ОКБ: Падение выдачи кредиток в России в сентябре стало максимальным за 4 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам сентября темпы падения выдач кредитных карт в России оказалось максимальным за последние четыре года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За первый месяц осени суммарный объем выдачи кредиток на внутреннем рынке составил 141,51 миллиарда рублей. Достигнутый результат оказался на 35 процентов ниже в сравнении с августовским показателем. Вместе с объемами выдачи резко сократился и средний лимит по картам такого рода — на 27 процентов, до полуторагодового минимума 109 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025

В сентябре традиционно фиксируется охлаждение рынка выдачи кредиток, отмечают эксперты. Однако в этом году падение оказалось неожиданно резким. Подобную динамику аналитики объяснили в том числе ужесточением регулирования выдач со стороны руководства Центробанка (ЦБ) и общим снижением качества кредитов.

На ситуацию с лимитами по кредиткам повлияло вступление в силу периода охлаждения для заемщиков для сумм свыше 50 тысяч рублей, отметили в ВТБ. Согласно основным положениям этого механизма, значительные денежные средства (50-200 тысяч) можно будет получить от финансовой организации лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора. Эта мера, по задумке властей, должна уберечь россиян от необдуманных решений по кредитам и потенциального риска усиления долгового бремени. Механизм заработал на внутреннем финансовом рынке с 1 сентября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракеты в качестве взятки». На Западе назвали возможное условие для передачи Украине Tomahawk

    Появились кадры ночных ударов по Харькову

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    В России чиновники урезали выплату семье бойца СВО

    Задержание работавшего на Украину российского наркопроизводителя попало на видео

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости