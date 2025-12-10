Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска закрепились на окраинах Дробышева

Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Дробышева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации закрепились на окраинах населенного пункта Дробышево на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВС РФ зацепились за окраины населенного пункта и начали закрепляться на новых позициях», — рассказал Марочко.

По его словам, помимо этого, российские военные продвинулись в южном направлении от населенного пункта Новоселовка, а также выбили силы ВСУ с некоторых позиций западнее Ставков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России к населенному пункту Диброва. Он указал, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

    Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

    Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

    На российского школьника рухнуло фортепиано

    Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

    Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

    Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

    Российские войска закрепились на окраинах Дробышева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok