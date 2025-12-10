Российские войска закрепились на окраинах Дробышева

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации закрепились на окраинах населенного пункта Дробышево на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«ВС РФ зацепились за окраины населенного пункта и начали закрепляться на новых позициях», — рассказал Марочко.
По его словам, помимо этого, российские военные продвинулись в южном направлении от населенного пункта Новоселовка, а также выбили силы ВСУ с некоторых позиций западнее Ставков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России к населенному пункту Диброва. Он указал, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.