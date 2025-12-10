Российскую учительницу обвинили в травле после слов о «лахудрах» в адрес школьниц

В Пермском крае учительницу обвинили в травле школьниц из-за макияжа, якобы она силой заставляла их умываться и высказывала в их адрес оскорбительные слова. Об этом пишет URA.RU.

Со слов родителей учениц, в общении с детьми учитель ведет себя жестко, в частности, называет девочек лахудрами. «Если видит их в коридоре, то может крикнуть что-то вроде "меня тошнит от того, как вы выглядите". Дети просто уже рядом с ней боятся находиться, она постоянно к чему-нибудь цепляется», — рассказала мать одной из школьниц.

Один из таких инцидентов сняли на видео. На кадрах видно, как педагог, схватив девочку за руку, насильно повела ее в туалет и заставляла смыть косметику.

«Ей не понравилось, как выглядит моя дочь, что у нее были накрашены ресницы, а на лице был тональный крем. Хотя дочь уже подросток и таким образом просто пыталась скрыть свои прыщики», — возмутилась россиянка.

