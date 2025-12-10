Реклама

Мир
19:38, 10 декабря 2025

Рубио попытался настроить Трампа против Путина

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио попытался настроить американского президента Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина из-за плана по Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Отмечается, что это было в духе Рубио и необычно для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить его курс.

Источники издания уточняют, что он все еще не является ярым сторонником Трампа, когда дело касается внешней политики. В то же время Рубио придерживается взглядов, приемлемых для сторонников американского президента, и старается не вступать в публичный конфликт с ним.

Ранее стало известно, что новый план Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине спровоцировал борьбу за влияние в окружении политика. Основное противостояние разворачивается между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США. Считается, что Вэнс и Рубио борются за возможность определять внешнюю политику в дальнейшем и, возможно, даже за то, кто станет следующим кандидатом в президенты.

