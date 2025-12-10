«Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире футбольной судьей, показала на камеру фигуру в бикини белого цвета с тонкими завязками. Кроме того, она примерила сетчатую юбку ярко-розового цвета и надела массивные солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились эффектной съемкой знаменитости и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом. «Ты прекрасная и потрясающая», «Эта юбка шикарно на тебе смотрится», «Выглядишь невероятно», «Замечательные кадры, как и всегда», «Королева», — высказывались они.

