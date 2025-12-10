Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 10 декабря 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

Футбольный арбитр Клаудия Роман снялась на пляже в бикини и сетчатой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире футбольной судьей, показала на камеру фигуру в бикини белого цвета с тонкими завязками. Кроме того, она примерила сетчатую юбку ярко-розового цвета и надела массивные солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились эффектной съемкой знаменитости и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом. «Ты прекрасная и потрясающая», «Эта юбка шикарно на тебе смотрится», «Выглядишь невероятно», «Замечательные кадры, как и всегда», «Королева», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала откровенное видео. Сетевая знаменитость запечатлела себя на камеру в одних стрингах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

    Слуцкий заявил об обратном отчете дней власти Зеленского

    «Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

    На Украине мужчина напал на сотрудника ТЦК с топором-молотком

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

    Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

    Мужчинам с плохой спермограммой дали несколько советов

    В американском штате произошла стрельба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok