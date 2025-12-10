В Раде уличили командование ВСУ во лжи о судьбе Северска

Нардеп Безуглая: Северск фактически перешел к ВС России, командование ВСУ лжет

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) фактически перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Нардеп также уличила командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) во лжи о судьбе Северска. «Командование скрывает и врет», — написала Безуглая.

9 декабря стало известно об освобождении Северска, российские войска контролируют 99 процентов территории города. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, это событие полностью раскрывает возможности ВС РФ по взятию Краматорской агломерации: «это Краматорск, Славянск, и, собственно говоря, это практически завершение наступательной операции по освобождению Донбасса».