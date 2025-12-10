Шойгу заявил о появлении в АТР подобных НАТО объединений, несущих угрозу

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о появлении «зародышей НАТО» на Востоке, передает РИА Новости.

Бывший глава Минобороны РФ отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) все чаще возникают объединения, несущие угрозу. По мнению Шойгу, они несут дополнительные угрозы как Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), так и России.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия намерена сохранить АСЕАН и контакты с ней в том виде, в котором они сегодня существуют.

До этого заместитель министра обороны России Олег Савельев указал на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН.

Савельев подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности со взаимоуважительным отношением между государствами.