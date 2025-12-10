Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:51, 10 декабря 2025Россия

Шойгу предупредил о появлении «зародышей НАТО» на Востоке

Шойгу заявил о появлении в АТР подобных НАТО объединений, несущих угрозу
Майя Назарова
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о появлении «зародышей НАТО» на Востоке, передает РИА Новости.

Бывший глава Минобороны РФ отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) все чаще возникают объединения, несущие угрозу. По мнению Шойгу, они несут дополнительные угрозы как Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), так и России.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия намерена сохранить АСЕАН и контакты с ней в том виде, в котором они сегодня существуют.

До этого заместитель министра обороны России Олег Савельев указал на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН.

Савельев подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности со взаимоуважительным отношением между государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Министр спорта России рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

    Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok