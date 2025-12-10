Медведчук: Процесс политического устранения Зеленского запущен

Процесс политического устранения президента Украины Владимира Зеленского запущен. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на «Смотрим.ру».ю

«Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен», — написал он.

По словам Медведчука, первым шагом к политическому уничтожению Зеленского стало предложение президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине. Такое заявление политик сделал 9 декабря. Украинский лидер позднее ответил, что проведение выборов сейчас практически невозможно, но за кресло президента он не держится.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что США взяли курс на смену украинского президента Владимира Зеленского и с высокой долей вероятности достигнут поставленной цели.