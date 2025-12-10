Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 10 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о начале политического устранения Зеленского

Медведчук: Процесс политического устранения Зеленского запущен
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Процесс политического устранения президента Украины Владимира Зеленского запущен. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на «Смотрим.ру».ю

«Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен», — написал он.

По словам Медведчука, первым шагом к политическому уничтожению Зеленского стало предложение президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине. Такое заявление политик сделал 9 декабря. Украинский лидер позднее ответил, что проведение выборов сейчас практически невозможно, но за кресло президента он не держится.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что США взяли курс на смену украинского президента Владимира Зеленского и с высокой долей вероятности достигнут поставленной цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok