Губернатор Сальдо: США взяли курс на смещение Зеленского

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости отметил, что США взяли курс на смену украинского президента Владимира Зеленского и с высокой долей вероятности достигнут поставленной цели.

«Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур», — заявил Сальдо.

При этом, по его мнению, самого Зеленского американцы хотят не допустить до возможных президентских выборов.

Ранее Зеленский объяснял, невозможность проведения выборов тем, что под ударами это делать небезопасно. Кроме того, президент республики обеспокоился и тем, что военные не смогут проголосовать.