Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:51, 10 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о планах США сместить Зеленского

Губернатор Сальдо: США взяли курс на смещение Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости отметил, что США взяли курс на смену украинского президента Владимира Зеленского и с высокой долей вероятности достигнут поставленной цели.

«Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур», — заявил Сальдо.

При этом, по его мнению, самого Зеленского американцы хотят не допустить до возможных президентских выборов.

Ранее Зеленский объяснял, невозможность проведения выборов тем, что под ударами это делать небезопасно. Кроме того, президент республики обеспокоился и тем, что военные не смогут проголосовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил ее выгнать

    Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

    Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

    Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

    В США представили законопроект о выходе из НАТО

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

    Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

    Известная беременная актриса снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok