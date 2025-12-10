Столкнувшихся с изменой мужа женщин призвали сдать несколько анализов

Гинеколог Илюхина призвала сдать анализ крови на сифилис после измены мужа

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщинам, которые столкнулись с изменой мужа, необходимо сдать несколько анализов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так, Илюхина призвала сдать анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C. Также необходим ПЦР-комплекс на скрытые инфекции, в который входят хламидиоз, трихомониаз, генитальный микоплазмоз и гонорея, отметила доктор.

Кроме того, она призвала провериться на онкогенные типы вируса папилломы человека и вирус простого герпеса, если раньше у женщины его не было. Перечисленные анализы стоит сдать и после незащищенного полового акта с новым партнером, подчеркнула Илюхина.

«ПЦР-комплекс можно сдать через 7-10 дней после полового контакта во все дни, кроме менструации. Анализ крови рекомендую сдать трижды: первый раз сразу же после полового контакта, чтобы посмотреть исходное состояние вашего здоровья. Затем через три и шесть месяцев», — добавила она.

