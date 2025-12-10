Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 10 декабря 2025Забота о себе

Столкнувшихся с изменой мужа женщин призвали сдать несколько анализов

Гинеколог Илюхина призвала сдать анализ крови на сифилис после измены мужа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Satyrenko / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщинам, которые столкнулись с изменой мужа, необходимо сдать несколько анализов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так, Илюхина призвала сдать анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C. Также необходим ПЦР-комплекс на скрытые инфекции, в который входят хламидиоз, трихомониаз, генитальный микоплазмоз и гонорея, отметила доктор.

Материалы по теме:
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021

Кроме того, она призвала провериться на онкогенные типы вируса папилломы человека и вирус простого герпеса, если раньше у женщины его не было. Перечисленные анализы стоит сдать и после незащищенного полового акта с новым партнером, подчеркнула Илюхина.

«ПЦР-комплекс можно сдать через 7-10 дней после полового контакта во все дни, кроме менструации. Анализ крови рекомендую сдать трижды: первый раз сразу же после полового контакта, чтобы посмотреть исходное состояние вашего здоровья. Затем через три и шесть месяцев», — добавила она.

Ранее гинеколог Надежда Петрунина предупредила об опасности родов в 18 лет. Она утверждает, что в этом возрасте молодые женщины легкомысленно относятся к рекомендациям врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил ее выгнать

    Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

    Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

    Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

    В США представили законопроект о выходе из НАТО

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

    Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

    Известная беременная актриса снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok