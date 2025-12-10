В «Тануки» появилась должность директора по спокойствию

Прохор Шаляпин стал директором по спокойствию в «Тануки»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин занял должность директора по спокойствию в сети ресторанов «Тануки» (TanukiFamily). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Философия Прохора Андреевича как нельзя лучше отражает то, что мы хотим пожелать всем под конец 2025 года — любви к себе, здорового гедонизма и удовольствия от жизни без лишних тревог», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в обязанности Шаляпина будут входить тестирование зимнего специального меню, определение «содержания дзена во вкусе каждого блюда», проверка умиротворяющей атмосферы в ресторанах, а также поддержка гостей в фирменном стиле звезды.

Кроме того, артист пообещал проследить, чтобы в декабре ни один гость «Тануки» не тревожился зря, а в январе — чтобы каждый как следует отдохнул. Сеть ресторанов анонсировала, что скоро в Telegram-канале и других социальных сетях заведения состоится премьера реалити-сериала о буднях команды с участием Шаляпина, раздающего спокойствие и гармонию всем желающим.

Ранее Прохор Шаляпин, которому исполнилось 42 года, заявил, что не ощущает свой возраст и чувствует себя на 20-25 лет. Шаляпин также подчеркнул, что с таким темпом, как у него, он доживет до 100 лет.