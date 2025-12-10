Реклама

Россия
14:20, 10 декабря 2025Россия

Появились кадры с татуировками нового главы ЧВК «Вагнер»

У нового главы ЧВК «Вагнер» Подольского оказалось несколько татуировок
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

У нового главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского с позывным Салем оказалось набито несколько татуировок. Это следует из кадров, которые появились в Telegram-канале ТАСС.

На видео Салем одет в футболку, благодаря чему можно идентифицировать некоторые из наколок военного. Так, на правом плече Подольского набит воин, а на левом предплечье пальма с буквами W и AK (вероятно, они отсылают к словам Wagner и «Африканский корпус»).

Также на левом предплечье видна свежая, еще черная татуировка, изображающая шлем викинга в окружении двух топоров и подпись «убейте их всех ***» по кругу. Похожее изображение можно найти и на шевронах вагнеровцев. Под шлемом есть цифра пять — номер штурмового отряда, которым командовал Подольский во время боев за Артемовск в 2023 году.

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Татуировка есть у Салема и на левом плече, однако качество видео, возраст тату, возможное перебитие новым рисунком, а также имеющиеся поверх нее шрамы не позволяют ясно определить изображенное.

До Салема ЧВК «Вагнер» возглавлял Антон Елизаров с позывным Лотос. Он был назначен главой компании после смерти Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина в авиакатастрофе в 2023 году и был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина Павлу.

