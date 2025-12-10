Реклама

07:27, 10 декабря 2025

Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил выгнать ее из США

Трамп: Конгрессвумен Омар состояла в браке с братом ради гринкарты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Пенсильвании обвинил конгрессмувен от демократической партии Ильхан Омар, семья которой родом из Сомали, в заключении брака с собственным братом. Она якобы сделала это, чтобы получить гринкарту и оказаться в США, передает РИА Новости.

«Она приехала в нашу страну и постоянно жалуется ... Нам нужно выгнать ее к черту. Она вышла замуж за своего брата, чтобы попасть сюда, верно?» — сказал глава Белого дома.

Сама конгрессвумен Омар много раз опровергала эту информацию.

Ильхан Омар покинула Сомали еще будучи ребенком. Четыре года она провела в кенийском лагере для беженцев, после чего переехала в США. В ноябре 2016 года она выиграла выборы в одном из округов Миннесоты, набрав 80 процентов голосов, и стала первым американским законодателем сомалийского происхождения.

