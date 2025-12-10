Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил выгнать ее из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Пенсильвании обвинил конгрессмувен от демократической партии Ильхан Омар, семья которой родом из Сомали, в заключении брака с собственным братом. Она якобы сделала это, чтобы получить гринкарту и оказаться в США, передает РИА Новости.
«Она приехала в нашу страну и постоянно жалуется ... Нам нужно выгнать ее к черту. Она вышла замуж за своего брата, чтобы попасть сюда, верно?» — сказал глава Белого дома.
Сама конгрессвумен Омар много раз опровергала эту информацию.
Ильхан Омар покинула Сомали еще будучи ребенком. Четыре года она провела в кенийском лагере для беженцев, после чего переехала в США. В ноябре 2016 года она выиграла выборы в одном из округов Миннесоты, набрав 80 процентов голосов, и стала первым американским законодателем сомалийского происхождения.