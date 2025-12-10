Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:47, 10 декабря 2025Экономика

У Долиной нашли долги за тайный дворец в Подмосковье

Shot: Долина 12 лет не платила налог за дом в Подмосковье и задолжала 1 миллион
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дом в подмосковном поселке Славино. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2003 году Долина приобрела в закрытом поселке земельный участок. Артистка построила на нем трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, а через некоторое время решила расширить жилье на соседний участок. В результате появилась еще одна постройка в 660 «квадратов».

В 2011 году стройка второго коттеджа закончилась, однако Долина не оформила его в собственность, благодаря чему не платила налоги. Особняк поставили на кадастровый учет только в августе 2024 года — после того, как певица столкнулась с мошенниками. За это время певица смогла сэкономить около миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о мошенничестве с недвижимостью Долина прошла судебно-политологическую экспертизу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok