У Долиной нашли долги за тайный дворец в Подмосковье

Shot: Долина 12 лет не платила налог за дом в Подмосковье и задолжала 1 миллион

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дом в подмосковном поселке Славино. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2003 году Долина приобрела в закрытом поселке земельный участок. Артистка построила на нем трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, а через некоторое время решила расширить жилье на соседний участок. В результате появилась еще одна постройка в 660 «квадратов».

В 2011 году стройка второго коттеджа закончилась, однако Долина не оформила его в собственность, благодаря чему не платила налоги. Особняк поставили на кадастровый учет только в августе 2024 года — после того, как певица столкнулась с мошенниками. За это время певица смогла сэкономить около миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о мошенничестве с недвижимостью Долина прошла судебно-политологическую экспертизу.