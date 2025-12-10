Реклама

06:02, 10 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о политологической экспертизе Долиной

ТАСС: Долиной провели политологическую экспертизу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По результатам судебно-политологической экспертизы, проведенной в рамках расследования дела о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной, соответствующие выводы отражены в материалах дела, которые приводит ТАСС.

В документах также отмечается, что в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования оспорены не были.

Судебно-политологическая экспертиза представляет собой вид исследования, направленный на анализ политических процессов, явлений, документов и действий.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного заседания Долина назвала квартиру, которую она продала и затем передала деньги мошенникам, основным местом жительства для нее и ее семьи.

