Стало известно о политологической экспертизе Долиной

ТАСС: Долиной провели политологическую экспертизу

По результатам судебно-политологической экспертизы, проведенной в рамках расследования дела о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной, соответствующие выводы отражены в материалах дела, которые приводит ТАСС.

В документах также отмечается, что в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования оспорены не были.

Судебно-политологическая экспертиза представляет собой вид исследования, направленный на анализ политических процессов, явлений, документов и действий.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного заседания Долина назвала квартиру, которую она продала и затем передала деньги мошенникам, основным местом жительства для нее и ее семьи.