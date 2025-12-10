Реклама

Силовые структуры
Силовые структуры
03:13, 10 декабря 2025
Силовые структуры

Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе судебного заседания российская певица Лариса Долина назвала квартиру, которую она продала и затем передала деньги мошенникам, основным местом жительства для нее и ее семьи. Это следует из судебных документов, с которым ознакомилось РИА Новости.

В них говорится, что на заседании артистка рассказала, что мошенники «работали» с ней на протяжении нескольких месяцев, что в итоге и привело к продаже квартиры, которая является «основным местом жительства для нее и членов ее семьи».

Ранее сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.

