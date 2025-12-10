Политолог Бондаренко: 800 тысяч солдат ВСУ могут развернуться и пойти на Киев

Украинский политолог Константин Бондаренко увидел большую опасность для Киева в отказе ограничить численность ВСУ. По его мнению, 800 тысяч солдат могут развернуться и пойти на столицу.

«Как правительство остановит ВСУ, если армия развернется внутрь? В армии нет единого лидера. [Главком ВСУ Александр] Сырский не пользуется большим авторитетом. Командиров, генералов, которые пользовались авторитетом, уже давно зачистили», — заявил эксперт.

Он добавил, что содержание 800 тысяч военных обойдется Киеву в 2-2,5 миллиарда долларов ежемесячно, у Украины нет таких денег. Политолог назвал нонсенсом упорство переговорщиков в этом вопросе.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский признал, что численность ВСУ после урегулирования конфликта на Украине может быть сокращена, поскольку в бюджете вряд ли будут деньги на содержание миллионной армии.

