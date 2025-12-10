Реклама

15:25, 10 декабря 2025Силовые структуры

Украинский солдат расправился с крикнувшими «Слава России» военнопленными

В ДНР солдату ВСУ дали пожизненное за расправу над плененными россиянами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

В Донецкой народной республике (ДНР) к пожизненному лишению свободы приговорили украинского солдата, учинившего расправу над пленными россиянами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Верховного суда ДНР.

Как установил суд, 10 июня в лесополосе украинец обнаружил и взял в плен двух солдат Российской армии. Ему не понравились высказывания, в которых пленные говорили, что русские придут, и выкрикивали «Слава России». Осознавая, что российские военные поддерживают проведение специальной военной операции, украинский военный произвел прицельные выстрелы в жизненно важные органы пленных, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их.

