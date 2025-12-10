В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты

Росавиация: В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково 10 декабря ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов необходим для обеспечения их безопасности. Сообщение об этом появилось в 17:11 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российский турист при вылете из Таиланда ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Родственники потеряли с соотечественником связь и найти его удалось с помощью волонтеров.