08:28, 10 декабря 2025

В Европе признали просчеты в помощи Украине

Politico: В словах Трампа о бездействии Европы по Украине есть доля правды
Виктория Кондратьева
Фото: Pixabay

В словах президента США Дональда Трампа о бездействии стран Европы в вопросе конфликта на Украине есть доля правды. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Он говорит, что мы ничего не производим, и мне неприятно это говорить, но в этом есть доля правды», — подчеркнул неназванный европейский чиновник.

По его словам, сейчас европейские государства перешли к действию, однако слишком поздно осознали, что «сами являются решением собственной проблемы». Собеседник издания отметил, что страны НАТО увеличили свои обязательства перед альянсом и разработали инициативу по закупке американского оружия для Украины, но теперь столкнулись с новым вызовом: они пытаются изо всех сил убедить Бельгию согласиться на использование российских активов на нужды Киева.

Ранее Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта. По его словам, европейские страны «ничего не производят».

