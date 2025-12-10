В Москве камеры с помощью ИИ начали выявлять новый вид нарушений

В Москве камеры с ИИ начали фиксировать неправильную остановку автомобилистов

В Москве камеры с искусственным интеллектом (ИИ) начали фиксировать новый вид нарушений — остановку, где автомобиль мешает пешеходам или водителям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Штраф из-за правонарушения составляет 3 тысячи рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП. В настоящее время камеры работают на дублере проспекта Маршала Жукова возле центра госуслуг в Хорошево-Мневниках.

ИИ работает следующим образом: сначала выделяет среди общего потока подозрительные автомобили, оценивая длительность и контекст остановки. Затем материалы вручную проверяет сотрудник Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД), после чего их направляют в ГИБДД на финальное решение. Все сомнительные случаи оцениваются в пользу водителя.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что камеры на дорогах часто ошибочно фиксируют некоторые правонарушения, из-за чего водители получают незаслуженные штрафы. Чаще всего это штрафы за телефон в руках, ремень безопасности и превышение скорости, определенные камерами автоматической фиксации.