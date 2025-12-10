Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 10 декабря 2025Экономика

В Москве камеры с помощью ИИ начали выявлять новый вид нарушений

В Москве камеры с ИИ начали фиксировать неправильную остановку автомобилистов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве камеры с искусственным интеллектом (ИИ) начали фиксировать новый вид нарушений — остановку, где автомобиль мешает пешеходам или водителям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Штраф из-за правонарушения составляет 3 тысячи рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП. В настоящее время камеры работают на дублере проспекта Маршала Жукова возле центра госуслуг в Хорошево-Мневниках.

ИИ работает следующим образом: сначала выделяет среди общего потока подозрительные автомобили, оценивая длительность и контекст остановки. Затем материалы вручную проверяет сотрудник Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД), после чего их направляют в ГИБДД на финальное решение. Все сомнительные случаи оцениваются в пользу водителя.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что камеры на дорогах часто ошибочно фиксируют некоторые правонарушения, из-за чего водители получают незаслуженные штрафы. Чаще всего это штрафы за телефон в руках, ремень безопасности и превышение скорости, определенные камерами автоматической фиксации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok