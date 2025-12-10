Реклама

15:37, 10 декабря 2025

В Москве в декабре расцвела редкая орхидея

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ»

В столице в декабре расцвела редкая орхидея «птичье яйцо», или орхидея Масдеваллия. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

Уточняется, что орхидея с характерной овальной формой цветка, которая обычно растет в лесах Эквадора на высоте до 2,5 тысячи метров, расцвела в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Увидеть растение все желающие смогут в специальной стеклянной витрине в Пальмовой оранжерее.

Ранее стало известно, что в Москве в начале декабря расцвели анютины глазки, розы и морозники, которые часто путают с подснежниками. Причиной этому стала аномально теплая для этого периода погода в столице.

