В Норвегии предупредили Европу об угрозе из-за «дешевого перемирия» на Украине

«Дешевое перемирие» в украинском конфликте, которое наступит при условии, что Киев уступит часть территории, приведет к «дорогому миру» для всей Европы. Об этой угрозе предупредил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News.

Министр иностранных дел Норвегии отметил, что такое решение негативно скажется на безопасности на несколько поколений вперед, а будущее Европы будет «под угрозой». По этой причине Эйде призвал США и европейских союзников выработать общую позицию.

«Но я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю "дешевым перемирием", которое приведет к очень дорогому миру», — выразил опасения министр.

Эйде пояснил, что после каждого конфликта наступает «послевоенная эпоха», течение которой зависит от условий завершения боевых действий. Если принимать решения неосторожно, есть риск «застрять на определенных этапах, которые будет трудно преодолеть».

«Если мы уйдем с чувством глубокой неопределенности, <...> когда мы достигнем мира в Украине, это станет проблемой для всей Европы. Так что наше будущее здесь под большим вопросом», — подчеркнул глава норвежского МИД.

