В Петербурге загорелся рынок

В Санкт-Петербурге загорелось здание рынка

В Санкт-Петербурге загорелось здание Правобережного рынка. О происшествии сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Отмечается, что возгорание началось на Дыбенко, 16 в строении размером 25 на 100 метров. На место уже прибыли сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

