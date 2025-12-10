Реклама

18:03, 10 декабря 2025

В Петербурге загорелся рынок

В Санкт-Петербурге загорелось здание рынка
Никита Абрамов
Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге загорелось здание Правобережного рынка. О происшествии сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Отмечается, что возгорание началось на Дыбенко, 16 в строении размером 25 на 100 метров. На место уже прибыли сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

Ранее в Новосибирске на улице Линейной произошел пожар в педагогическом колледже. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже колледжа, людей внутри здания не было. К ликвидации пожара привлекли 67 человек и 17 единиц техники.

