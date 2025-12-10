Реклама

16:31, 10 декабря 2025Россия

В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

В Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области в Telegram-канале.

Отмечается, что число заболевших ОРВИ и гриппом в регионе выросло на 20 процентов. Более 50 процентов из числа заразившихся ОРВИ — дети.

«В структуре циркулирующих вирусов сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии (преимущественно риновирус, аденовирус). Среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A(H3N2)», — говорится в сообщении.

Жителей попросили носить маску в местах скопления людей, а также мыть руки и слизистую носа после возвращения домой.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Вирус составил 80,9 процента от всех выделенных образцов. Отмечается, что наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

