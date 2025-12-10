Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 10 декабря 2025Мир

В Польше оценили способность Европы противостоять России

Глава БНБ Польши Ценцкевич: Европа не сможет противостоять России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европа не сможет оказать России сопротивление в случае военного конфликта. Так способность европейских стран противостоять РФ оценил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Славомир Ценцкевич в эфире радио RMF24.

«К сожалению, нет», — ответил он на вопрос ведущего о том, может ли Европа защитить себя в случае возможного нападения России.

По мнению главы БНБ, Европа не сможет нарастить свой военный потенциал в ближайшее время. При этом слова некоторых европейских политиков о способности сделать это без помощи США основаны только «на личной вере», уверен Ценцкевич.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о невозможности заключения соглашения с Россией. Он обвинил Москву во «лжи» и «стремлении к разрушению».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Раскрыта роль ФСБ в деле о поиске медиком экстремистского контента

    В Москве картину великого художника продадут на аукционе

    Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому нардепу

    Natan решил уйти из Black Star

    В Польше оценили способность Европы противостоять России

    В России оценили планы Трампа достичь мира на Украине к католическому Рождеству

    В российском городе несколько домов повреждены обломками БПЛА

    Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok