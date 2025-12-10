В Польше оценили способность Европы противостоять России

Глава БНБ Польши Ценцкевич: Европа не сможет противостоять России

Европа не сможет оказать России сопротивление в случае военного конфликта. Так способность европейских стран противостоять РФ оценил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Славомир Ценцкевич в эфире радио RMF24.

«К сожалению, нет», — ответил он на вопрос ведущего о том, может ли Европа защитить себя в случае возможного нападения России.

По мнению главы БНБ, Европа не сможет нарастить свой военный потенциал в ближайшее время. При этом слова некоторых европейских политиков о способности сделать это без помощи США основаны только «на личной вере», уверен Ценцкевич.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о невозможности заключения соглашения с Россией. Он обвинил Москву во «лжи» и «стремлении к разрушению».