В России прокомментировали предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине

Колесник: Нужно разобраться в создании демилитаризованной зоны на Украине

Возможное предложение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения на Украине по корейскому варианту должно быть рассмотрено президентом России Владимиром Путиным и оформлено юридически, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Какой будет юридический статус? Да, есть серая зона между КНДР и Южной Кореей, но она много лет создавалась. Второй момент, это решение будет принимать высшее руководство страны и в конечном итоге верховный главнокомандующий. (…) Дело в том, что надо посмотреть, как это будет выглядеть юридически, что они хотят, пусть расскажут, а наш президент рассмотрит», — сказал Колесник.

По его мнению, появление информации о возможном создании демилитаризованной зоны на Украине — это прощупывание почвы и проверка реакции России.

«Вариант должен быть цивилизованный, но он должен быть окончательный. Мы понимаем, что бумагам очень трудно верить», — отметил депутат.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщала о том, что мирный план США включает в себя создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. По данным собеседников издания, в американское предложение по урегулированию конфликта входит вступление Киева в ЕС в 2027 году. Кроме того, рассматривается ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек.

США также намерены взять под управление Запорожскую атомную электростанцию и привлекать инвесторов для восстановления Украины и обеспечения ее экономического развития. Относительно территорий, отмечается в материале, Вашингтон и Киев все еще спорят о проведении границ.