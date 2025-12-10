Реклама

Россия
13:38, 10 декабря 2025Россия

В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

В Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять медиков к человеку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку, который потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Компания пьяных мужчин возле одного из баров на улице Малышева толкнула девушку. За нее заступились студенты. В драке они получили травмы. В частности, у одного из них начала неметь правая сторона тела, после чего пострадавший потерял сознание.

Очевидцам удалось дозвониться в скорую только с 16-го раза. Однако во время звонка они дали диспетчеру неверный адрес, который им назвали сотрудники бара.

Фельдшеры приехали к другому дому через 40 минут. Девушка попыталась вызвать бригаду еще раз, но диспетчер отказалась передавать сообщение и пригрозила полицией. Медики до пострадавших добрались только после звонка через 112.

Ранее стало известно, что жителя Волгограда с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи и отказались везти к врачам. Отмечается, что фельдшер угрожал вызвать полицию, распускал руки, отпихивал женщину с мужем от машины и пытался захлопнуть дверь.

