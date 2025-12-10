Реклама

12:30, 10 декабря 2025Россия

В российской тайге нашли разгромленным вероятное укрытие пропавшего в ноябре охотника

Shot: На Камчатке неделю ищут пропавшего в глухой тайге охотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: M. Arkhipov / Shutterstock / Fotodom  

На Камчатке уже неделю ищут 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, житель поселка Эссо ушел в лес около месяца назад, а 15 ноября с ним прервалась связь. Жена россиянина долгое время надеялась, что у него сломалась рация. В полицию она обратилась только 3 декабря.

Как выяснил канал, поиски охотника проходят в 25 километрах от поселка. Охотничий домик, где он мог укрыться, нашли разгромленным. Предположительно, в избушку пробрался медведь. Обследование пяти других укрытий результатов не принесло.

По данным журналистов, Халоймов уже много лет увлекается охотой и краеведением. Его мать известный лингвист Клавдия Халоймова, которая всю жизнь изучала местную культуру и была внесена в энциклопедию «Лучшие люди России».

В России уже больше двух месяцев разыскивают пропавших в тайге Ирину и Сергея Усольцевых. В конце сентября они с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За прошедшее время никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложняются погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.

