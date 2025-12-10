Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 10 декабря 2025Россия

В столице российского региона семиклассница выпала из окна школы

В Уфе семиклассница выпала из окна в школе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы», — говорится в сообщении.

По словам главы республиканского Минздрава Айрата Рахматуллина, девочку госпитализировали в детскую больницу №17, на данный момент она находится в реанимации. Медики уже провели все необходимые обследования, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы № 58 на проспекте Королева прямо во время урока и выжила. Предположительно, ученица пыталась закрыть окно, неудачно оперлась на него и рухнула вниз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского уличили в коррупции на миллиард долларов

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Россиянин ушел в запой в аэропорту Таиланда и пропал на три дня

    Россиянам дали советы при падении на льду

    Мединский назвал европейских дипломатов андроидами

    Зеленскому предрекли бунты из-за его высказываний о Крыме и НАТО

    Рекордная сумма залога в миллиард рублей заявлена за главу российского агрохолдинга

    В столице российского региона семиклассница выпала из окна школы

    Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok