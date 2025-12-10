В столице российского региона семиклассница выпала из окна школы

В Уфе семиклассница выпала из окна в школе

В Уфе ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы», — говорится в сообщении.

По словам главы республиканского Минздрава Айрата Рахматуллина, девочку госпитализировали в детскую больницу №17, на данный момент она находится в реанимации. Медики уже провели все необходимые обследования, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы № 58 на проспекте Королева прямо во время урока и выжила. Предположительно, ученица пыталась закрыть окно, неудачно оперлась на него и рухнула вниз.