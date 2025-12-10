В ВСУ рассказали об окружении отдельных районов Димитрова

В ВСУ заявили об окружении отдельных районов Димитрова российскими войсками

Российские войска окружают отдельные районы Димитрова (Украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом в разговоре с «Украинской правдой» заявили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Вооруженные силы России уже близки к окружению бойцов украинских войск в некоторых частях города. Как рассказали собеседники издания, российские военные увеличивают присутствие в самом населенном пункте.

«Параллельно с тем, как россияне пытаются перерезать дорогу к Мирнограду, они увеличивают свое присутствие в самом городе. Точное количество противника определить невозможно, поскольку у украинских военных становится все меньше доступных средств для наблюдения», — говорится в тексте статьи.

Ранее украинский военный с позывным Демон одним словом описал ситуацию в Димитрове для бойцов ВСУ. По его словам, они оказались в пекле.