Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 10 декабря 2025Из жизни

Видеооператор 45 минут сражался с огромной меч-рыбой и накормил 70 человек

В США рыбак поймал огромную меч-рыбу весом 141 килограмм
Никита Савин
Никита Савин

Фото: lunamarina / Shutterstock / Fotodom

В США житель Калифорнии поймал меч-рыбу весом 141 килограмм рядом с домом и накормил ею 70 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Огромный улов достался 27-летнему видеооператору Деяну Йовановичу из города Коста-Меса. Мужчина, который зарабатывает съемками экстремальных видов спорта, отправился с приятелями порыбачить с борта яхты всего в 10 километрах от дома. Вскоре ему на крючок попалось нечто очень крупное. Йованович сражался с рыбой 45 минут. «Примерно через 40 минут я сказал себе: "Черт, если мне придется заниматься этим еще минут 20, то я точно не выдержу". Рыба там сильно тянула, что у меня чуть кровообращение в ногах не остановилось», — рассказал американец.

В итоге ему удалось подвести меч-рыбу к яхте, а друзья помогли затащить ее на борт. Они сразу же поплыли в порт, чтобы измерить и взвесить улов. Рыба оказалась больше трех метров в длину и весила 141 килограмм. Несмотря на то что Йовановичу не удалось установить рекорд, появление столь крупного улова вызвало ажиотаж на берегу. «Там толпа собралась. Дети глазели на рыбу. Все фотографировались. Были здорово», — поделился приятными воспоминаниями рыбак.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

На разделку рыбы ушел целый день, а для хранения мяса понадобились шесть холодильников. В итоге Йованович с друзьями раздали его родным и коллегам. Всего удалось угостить около 70 человек. Йованович заявил, что это был точно один из лучших уловов в его жизни.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал меч-рыбу весом 249,6 килограмма и установил новый рекорд штата Алабама. Американцу и его приятелям понадобилось четыре с половиной часа, чтобы справиться с огромным уловом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Раде призвали не позволить Зеленскому сорвать мирные инициативы

    Профайлер проанализировал мимику Долиной и заподозрил ее в обмане

    Беспилотник Boeing впервые применил ракету класса «воздух-воздух»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok