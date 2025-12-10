Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

Полковник Матвийчук: Демилитаризованная зона создается под эгидой ООН

Демилитаризованная зона между Россией и Украиной, создание которой США рассматривают в качестве одного из возможных вариантов, может создаваться под эгидой ООН, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что на территорию не могут заходить военные противоборствующих сторон.

«Там не должны присутствовать вооруженные формирования ни России, ни Украины. Для того чтобы обеспечивать это, а также осуществлять контроль, в зону входят контролеры ООН. В Югославии, к примеру, это были войска НАТО», — сказал Матвийчук.

Сложность, по его словам, будет заключаться в том, что на присутствие определенного контингента должны будут согласиться и Россия, и Украина — потребуется найти некую нейтральную сторону, что довольно непросто.

«Кроме того, из демилитаризованной зоны отселяется мирное население. Кто-то захочет уйти на территорию Украины, кто-то — России. Как пример можно взять 58-ю параллель между КНДР и Южной Кореей, где никто не живет, — объяснил полковник. — Но такая зона — это всегда головная боль ООН и пограничных государств. Потому что на границах всегда будут держать воинские контингенты».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщала о том, что мирный план США включает в себя создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. По данным собеседников издания, в американское предложение по урегулированию конфликта входит вступление Киева в ЕС в 2027 году.