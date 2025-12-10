Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 10 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

Полковник Матвийчук: Демилитаризованная зона создается под эгидой ООН
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Демилитаризованная зона между Россией и Украиной, создание которой США рассматривают в качестве одного из возможных вариантов, может создаваться под эгидой ООН, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что на территорию не могут заходить военные противоборствующих сторон.

«Там не должны присутствовать вооруженные формирования ни России, ни Украины. Для того чтобы обеспечивать это, а также осуществлять контроль, в зону входят контролеры ООН. В Югославии, к примеру, это были войска НАТО», — сказал Матвийчук.

Сложность, по его словам, будет заключаться в том, что на присутствие определенного контингента должны будут согласиться и Россия, и Украина — потребуется найти некую нейтральную сторону, что довольно непросто.

«Кроме того, из демилитаризованной зоны отселяется мирное население. Кто-то захочет уйти на территорию Украины, кто-то — России. Как пример можно взять 58-ю параллель между КНДР и Южной Кореей, где никто не живет, — объяснил полковник. — Но такая зона — это всегда головная боль ООН и пограничных государств. Потому что на границах всегда будут держать воинские контингенты».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщала о том, что мирный план США включает в себя создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. По данным собеседников издания, в американское предложение по урегулированию конфликта входит вступление Киева в ЕС в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

    В ВСУ опровергли слова Сырского

    В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

    «Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

    Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

    Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

    Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

    Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok