Воспитывавшая из российского кадета террориста посудомойка пойдет под суд

Воспитывавшая из кадета террориста посудомойка СК Житенко пойдет под суд

Александра Житенко, работавшая посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского, которая воспитывала из кадета террориста, пойдет под суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генеральная прокуратура утвердила в отношении нее обвинительное заключение. Житенко обвиняется в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадет.

По версии следствия, она проводила с одним из несовершеннолетних учащихся беседы, во время которых формировала у него негативное отношение к участникам специальной военной операции (СВО) и представителям правоохранительных органов. Кроме того, во время этих бесед Житенко показывала кадету символику Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также занималась пропагандой деятельности этой организации.

Ранее сообщалось, что женщина своей вины не признала. Ей вменяется участие в деятельности организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация).