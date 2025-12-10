Реклама

14:10, 10 декабря 2025

Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

Диетолог Лушникова: Алкоголь с коброй внутри может быть опасен для здоровья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reanprayoon / Shutterstock / Fotodom

Привезенный в Россию из Вьетнама алкогольный напиток с коброй внутри может быть опасен для здоровья, если был произведен кустарно. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

«Смотря, где это производится, если предприятие гарантирует безопасность, честно говорит о составе. Если это какое-то официальное предприятие, которое производит такие алкогольные напитки, то, наверное, там все хорошо. Если это делают в какой-то подворотне, в антисанитарных условиях, непонятно, что туда наливают, то, конечно, это все очень небезопасно», — сказала Лушникова.

Она отметила, что безопасных доз алкоголя нет, и любое спиртное вредит здоровью. Риск возрастает, если алкоголь приобретается «непонятно где», подчеркнула врач.

Ранее стало известно о том, что российская туристка вернулась из отпуска во Вьетнаме с заспиртованной коброй в бутылке и заинтересовала таможню.

При досмотре ее чемодана в Барнауле местные таможенники обнаружили настойку с рептилией и корнем растения, путешественницу задержали.

