Россиянка вернулась из отпуска с заспиртованной коброй и заинтересовала таможню

Российская туристка вернулась из отпуска во Вьетнаме с заспиртованной коброй в бутылке и заинтересовала таможню. Об этом пишет Baza.
По данным издания, на одном из рынков курорта Нячанг жительница Алтая купила «змеиное вино», чтобы проводить уходящий год Змеи с экзотическим напитком. При досмотре ее чемодана в Барнауле местные таможенники обнаружили настойку с рептилией и корнем растения, путешественницу задержали.
Экспертиза установила, что внутри бутылки была кобра-монокль, которая охраняется Конвенцей о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Напиток отобрали, а в отношении россиянки возбудили два административных дела: за недекларирование товара и нарушение запретов.
В ноябре россиянка привезла на родину редкие сувениры из Китая и была задержана в аэропорту Красноярска. В ее рюкзаке нашли необработанные известковые скелеты морских полипов.