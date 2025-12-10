Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:46, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

В России подготовили новый пакет мер защиты граждан от интернет-мошенников

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от интернет-мошенников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российское правительство подготовило новый пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых — борьба с киберпреступностью. «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников», — отметил он.

Среди предложенных изменений — запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, в случае принятия законов, такие вызовы должны будут маркироваться.

Еще одним важным нововведением станут детские sim-карты. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще атаковать россиян под видом известных блогеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Пленный раскрыл схему командиров ВСУ по уклонению от выплат семьям погибших

    В России подготовили новый пакет мер защиты граждан от интернет-мошенников

    Захарова ответила на заявление МИД Финляндии о вторжении России в 19 стран

    Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Африке

    Мужчина отправил фотографию в семейный чат и мгновенно пожалел об этом

    В Киеве допустили обвал фронта и потерю еще трех областей в случае отказа идти на уступки

    Дубинский рассказал о подходе Зеленского к урегулированию украинского конфликта

    Депутат Рады выступил с негативным для Зеленского прогнозом по выборам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok