В России подготовили новый пакет мер защиты граждан от интернет-мошенников

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от интернет-мошенников

Российское правительство подготовило новый пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых — борьба с киберпреступностью. «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников», — отметил он.

Среди предложенных изменений — запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, в случае принятия законов, такие вызовы должны будут маркироваться.

Еще одним важным нововведением станут детские sim-карты. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще атаковать россиян под видом известных блогеров.