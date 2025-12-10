Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

Зеленский предложил Раде разработать закон о выборах во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время военного положения. Он сообщил об этом во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, он провел «предметный» разговор с представителями Рады. «Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. (...) Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение», — заявил он.

Ранее Зеленский сообщил, что не цепляется за кресло президента, однако сейчас провести выборы в стране практически невозможно. По словам украинского лидера, перед проведением выборов нужно решить два вопроса, и главный из них — безопасность проведения такого мероприятия.