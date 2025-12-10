Жительница Одессы: В соцсетях на Украине начали выступать против Зеленского

Украинцы стали открыто выступать против президента Владимира Зеленского в соцсетях. Об этом РИА Новости рассказала жительница Одессы.

«Люди уже открыто против него выступают. Вот это я заметила точно. Люди уже даже не боятся против него выступать», — заявила она в беседе с агентством.

Она сообщила, что не осведомлена о дальнейшей судьбе этих людей и допустила, что к ним могли наведываться с проверками сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, «если за них возьмутся, то СБУ потаскает», поскольку, по ее выражению, «СБУ — это его верные псы».

Ранее Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами стран Запада. Он подчеркнул, что отдельно обсуждался вопрос оборонной поддержки Киева.