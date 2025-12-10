11 декабря в России отмечают День Андреевского флага, а также День памяти русских солдат-участников чеченской войны. В мире празднуют День гор и День танго. Также в этот день родился писатель Александр Солженицын. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Андреевского флага

11 декабря 1699 года Петр I утвердил Андреевский флаг в качестве официального символа военного флота. С тех пор белое полотно с синим крестом устанавливали на всех российских кораблях до 1917 года, когда на смену ему пришло красное знамя Интернационала. После распада СССР на отечественных судах вновь стали поднимать Андреевский флаг.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

11 декабря 1994 года началась первая чеченская война, унесшая жизни более пяти тысяч военнослужащих. Она продлилась полтора года и завершилась в августе 1996 года мирными Хасавюртовскими соглашениями.

Праздники в мире

Международный день гор

День, учрежденный ООН в 2003 году, посвящен сохранению природного разнообразия и повышению благосостояния населения горных регионов. По данным организации, более 80 процентов видов животных и растений в горной местности находятся под угрозой исчезновения, а горные жители признаны одними из беднейших в мире.

Международный день танго

11 декабря 1887 года (по другим данным, 1890 года) родился Карлос Гардель, признанный в Латинской Америке «королем танго». Этот человек привез аргентинский танец в Европу и сделал его популярным. Интересно, что сам Гардель был не танцором, а певцом, исполнявшим композиции в стиле танго.

Фото: Cristina Sille / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 декабря

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой;

День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма;

День основания Всемирного детского фонда ООН — «ЮНИСЕФ».

Какой церковный праздник 11 декабря

День памяти священномученика Серафима Петроградского

Святитель Серафим (в миру Леонид Чичагов) родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. В первой половине жизни он построил успешную военную карьеру, а после выхода в отставку постригся в монахи.

К 1917 году Серафим уже возглавлял Тверскую епархию. Весной 1921 года большевики обвинили его в преступлениях против Советской власти, и с этого момента владыку несколько раз заключали под стражу и ссылали. В 1933-м Серафима уволили на покой, а через четыре года его, прикованного к постели из-за болезни, на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря 1937 года святителя лишили жизни.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 декабря

День памяти преподобномученика и исповедника Стефана Нового;

День памяти святителя Феодора Ростовского, архиепископа;

День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

Приметы на 11 декабря

По народному календарю 11 декабря — Сойкин день, в честь птицы сойки-пересмешницы.

Увидеть сойку или услышать ее крик в этот день — к большой удаче.

Мороз в Сойкин день предвещает жаркое лето.

Если 11 декабря выпало много снега, на следующий год будет богатый урожай.

Кто родился 11 декабря

Александр Солженицын (1918-2008)

Русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, участник Великой Отечественный войны, а с 1945 по 1953 год — заключенный ГУЛАГа. Непростая судьба Солженицына нашла отражение в его произведениях: «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и многих других.

Фото: Marina Shimanskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Советский и российский актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых — «Старый Новый год», «Гостья из будущего», «Королева Марго», «Марш Турецкого», «Красная королева» и другие популярные проекты.

Кто еще родился 11 декабря