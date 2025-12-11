2ГИС запустил ИИ-помощника в карточках локаций и организаций

В 2ГИС ИИ начал отвечать на вопросы о локациях

В карточках всех организаций и локаций на 2ГИС появился ИИ-помощник, который может ответить на любой вопрос пользователя о конкретном месте: например, есть ли в кафе завтраки целый день, где найти гардероб или какие аттракционы подойдут детям 7 лет в парке.

Как пояснили в компании, чтобы задать вопрос ИИ-помощнику, достаточно зайти в раздел «Вопросы» в карточке любой компании или места — от ресторана и театра до парка и достопримечательности. Можно посмотреть ответы на популярные вопросы или задать свой — и получить ответ за секунды. Его быстро соберет нейросеть, которая обучена анализу на основе справочных данных о компаниях в 2ГИС, отзывах и фото, а также информации из внешних источников (например, сайтов или соцсетей).

«Когда вы планируете поездку, визит в клинику или встречу с друзьями, важно заранее понимать, что вас ждет: подходит ли место именно вам, есть ли парковка и можно ли туда с животными. Раньше такие детали приходилось искать вручную — на сайтах, в соцсетях или просматривать сотни отзывов», — рассказал руководитель продуктов «Поиск» и «Сценарии выбора» в 2ГИС Роман Рыбкин.

Он подчеркнул, что ИИ-помощник превращает 2ГИС в более персонализированный геосервис, в котором технологии искусственного интеллекта делают города понятнее и ближе для каждого, помогают комфортно и быстро ориентироваться.

«Мы добавляем искусственный интеллект туда, где он упрощает решение повседневных задач пользователей», — заключил Рыбкин.

В перспективе пользователи смогут не только получать ответы на вопросы о месте, но и, например, за считаные секунды записываться в автосервис или салоны красоты, искать вакансии и уточнять стоимость недвижимости.

Ранее 2ГИС запустил ИИ-поиск мест по настроению, атмосфере и фото, а также открыл раздел «Советы» — рекомендации заведений, основанные на интересах, истории посещений и предпочтениях друзей.

Все обновления уже доступны на сайте и в приложении 2ГИС на iOS и Android.

