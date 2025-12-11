Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

Гражданина США обвинили в сексуальных домогательствах к шестилетнему ребенку в международном аэропорту Сингапура Чанги. Подробностями истории поделился портал Mothership.

Уточняется, что 46-летнего мужчину арестовали 9 декабря. По данным полиции, инцидент произошел в транзитной зоне вылета азиатской воздушной гавани. Американец якобы подошел к спящей рядом с матерью девочке и начал ее домогаться.

Вскоре мать ребенка проснулась, заметила незнакомца и вступила с ним в конфликт, после чего подозреваемый скрылся. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники аэропорта использовали записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины, и задержали его в течение четырех часов. В случае признания вины ему может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф, телесное наказание или сочетание всех вышеперечисленных мер.

